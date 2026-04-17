Logo
Large banner

Foča i zvanično postaje grad

Autor:

ATV
17.04.2026 13:05

Komentari:

0
Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na šestoj sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o Gradu Foča po hitnom postupku, čime su ispunjeni svi formalno pravni uslovi da ova opština dobije status grada.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Foča predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu i istorijsku cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Posebno je istaknuto da ova lokalna zajednica ispunjava zakonske izuzetke za sticanje statusa grada jer već više od deset godina ima dva fakulteta sa preko dvije hiljade studenata, kao i izuzetno bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, uključujući Nacionalni park Sutjeska.

Milioni za lokalne zajednice

Vlada je prihvatila informacije o finansiranju projekata iz sredstava javnih investicija u ukupnom iznosu od deset zarez šest miliona KM za šest lokalnih zajednica.

Izdvojen je jedan milion KM za proširenje vrtića Neven u Višegradu čime će biti ukinute liste čekanja za mališane.

Odobreno je dva zarez šest miliona KM za adaptaciju zgrade opštine, škole, sportske dvorane i asfaltiranje saobraćajnica u Kneževu.

Јехуда Каплоун и Милорад Додик

Republika Srpska

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

Planirano je dva zarez šest miliona KM za novu zgradu opštinske uprave, sanaciju osnovne škole, biblioteke i izgradnju vodovodne mreže Kostajnica.

Obezbijeđeno je tri miliona KM za izgradnju pristupnog puta ka Turističkom centru Busija, što je ključno za privredni razvoj ovog kraja.

Za završetak Kulturno-omladinskog centra Novog Goražda, biće izdvojeno devetsto hiljada KM.

Odobreno je četiri stotine sedamdeset četiri hiljade KM za zgradu komunalnog preduzeća i grijanje u osnovnoj školi u Šekovićima.

Strateški projekti i gasovod

Po hitnom postupku utvrđen je i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije za izgradnju magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, kao i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa. Ovi projekti su označeni kao prioriteti od posebnog značaja za ekonomski napredak Republike Srpske.

Takođe, Vlada je dala zeleno svjetlo za postavljanje tri automatske protivgradne stanice na području Bijeljine, te obezbijedila više od jedan milion KM za građevinsku dozvolu za početak izgradnje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Foča

Vlada Republike Srpske

Kneževo

status grada

nacionalni park Sutjeska

Dnevni red sjednice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Београду на комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација".

Republika Srpska

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

20 min

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Srbija

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

22 min

0
Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

Hronika

Službenik suda pronevjerio više od 100.000 KM, predložen mu pritvor

24 min

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Počinju besplatni pregledi jetre savremenim uređajem: Evo kada i gdje

33 min

0

Više iz rubrike

Република Српска добија још један град

Gradovi i opštine

Republika Srpska dobija još jedan grad

1 h

2
Данас без струје 3.000 потрошача

Gradovi i opštine

Danas bez struje 3.000 potrošača

5 h

0
Сајам у Бијељини

Gradovi i opštine

Otvoren sajam turizma u Bijeljini

17 h

0
Игралиште

Gradovi i opštine

Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner