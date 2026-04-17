Foča i zvanično postaje grad

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na šestoj sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o Gradu Foča po hitnom postupku, čime su ispunjeni svi formalno pravni uslovi da ova opština dobije status grada.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Foča predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu i istorijsku cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Posebno je istaknuto da ova lokalna zajednica ispunjava zakonske izuzetke za sticanje statusa grada jer već više od deset godina ima dva fakulteta sa preko dvije hiljade studenata, kao i izuzetno bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, uključujući Nacionalni park Sutjeska.

Milioni za lokalne zajednice

Vlada je prihvatila informacije o finansiranju projekata iz sredstava javnih investicija u ukupnom iznosu od deset zarez šest miliona KM za šest lokalnih zajednica.

Izdvojen je jedan milion KM za proširenje vrtića Neven u Višegradu čime će biti ukinute liste čekanja za mališane.

Odobreno je dva zarez šest miliona KM za adaptaciju zgrade opštine, škole, sportske dvorane i asfaltiranje saobraćajnica u Kneževu.

Planirano je dva zarez šest miliona KM za novu zgradu opštinske uprave, sanaciju osnovne škole, biblioteke i izgradnju vodovodne mreže Kostajnica.

Obezbijeđeno je tri miliona KM za izgradnju pristupnog puta ka Turističkom centru Busija, što je ključno za privredni razvoj ovog kraja.

Za završetak Kulturno-omladinskog centra Novog Goražda, biće izdvojeno devetsto hiljada KM.

Odobreno je četiri stotine sedamdeset četiri hiljade KM za zgradu komunalnog preduzeća i grijanje u osnovnoj školi u Šekovićima.

Strateški projekti i gasovod

Po hitnom postupku utvrđen je i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije za izgradnju magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, kao i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa. Ovi projekti su označeni kao prioriteti od posebnog značaja za ekonomski napredak Republike Srpske.

Takođe, Vlada je dala zeleno svjetlo za postavljanje tri automatske protivgradne stanice na području Bijeljine, te obezbijedila više od jedan milion KM za građevinsku dozvolu za početak izgradnje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banjaluci.