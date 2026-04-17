Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

Zemljotres magnitude 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 17. april 2026. u 12,37 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Stari Lec, od mjesta Miletićevo, na dubini od oko 8 kilometara, pri geografskim koordinatama širine 45.32 i dužine 21.05.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

