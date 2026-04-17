Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

Autor:ATV
Komentari:0
Međunarodni mehanizam za krivične sudove nije želio da odgovori na pitanje Srne da li će Mehanizam razmotriti mogućnost da bude odobreno liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji zbog njegovog sve lošijeg zdravstvenog stanja i nedostatka propisnog liječenja u Hagu.
Iz pres-službe je navedeno da je Mehanizam "dužan da zaštiti privatnost i medicinsku povjerljivost svih osuđenih lica koja služe kaznu pod njegovim nadzorom".
Zanimljivosti
- Stoga, Mehanizam nema slobodu da govori o zdravstvenom stanju bilo kog lica pod svojom nadležnoću, uključujući gospodina Ratka Mladića - naveli su iz pres-službe.
Iz Mehanizma tvrde da "u potpunosti poštuju prava svih lica u pritvoru pod njegovom nadležnošću", te da "održavaju najviše međunarodne standarde, uključujući one koji su povezani sa zdravstvenom njegom".
Pres-služba Mehanizma tvrdi da se, navodno, oslanja na ekspertizu i savjete "kvalifikovanih medicinskih profesionalaca, uključujući nezavisne profesionalce kada to okolnosti dozvole".
Scena
Međutim, poznato je da se stanje generala Mladića pogoršava iz dana u dan i da ne dobija adekvatnu zdravstvenu njegu, te da se time krše i humanitarni zakon i osnovna ljudska prava generala Mladića.
Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije je ponovo pozvao Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući liječenje srpskog generala Ratka Mladića u Srbiji i upozorio da svako dalje odgađanje može imati nesagledive posljedice po generalovo zdravlje i život.
Vujić je ukazao da je neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje i podsjetio da je Srbija u više navrata zvanično zahtijevala da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ti zahtjevi ostali bez adekvatnog odgovora.
Ministar pravde Srbije je zbog toga ponovo pozvao Mehanizam u Hagu i druge nadležne međunarodne institucije da bez odgađanja omoguće liječenje generala Mladića u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije.
Region
General Ratko Mladić nedavno je doživio lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.
General Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
39 min0
Banja Luka
45 min1
Region
49 min0
Hronika
50 min0
Najnovije
Najčitanije
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Trenutno na programu