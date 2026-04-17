Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

17.04.2026 10:15

Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Međunarodni mehanizam za krivične sudove nije želio da odgovori na pitanje Srne da li će Mehanizam razmotriti mogućnost da bude odobreno liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji zbog njegovog sve lošijeg zdravstvenog stanja i nedostatka propisnog liječenja u Hagu.

Iz pres-službe je navedeno da je Mehanizam "dužan da zaštiti privatnost i medicinsku povjerljivost svih osuđenih lica koja služe kaznu pod njegovim nadzorom".

- Stoga, Mehanizam nema slobodu da govori o zdravstvenom stanju bilo kog lica pod svojom nadležnoću, uključujući gospodina Ratka Mladića - naveli su iz pres-službe.

Iz Mehanizma tvrde da "u potpunosti poštuju prava svih lica u pritvoru pod njegovom nadležnošću", te da "održavaju najviše međunarodne standarde, uključujući one koji su povezani sa zdravstvenom njegom".

Pres-služba Mehanizma tvrdi da se, navodno, oslanja na ekspertizu i savjete "kvalifikovanih medicinskih profesionalaca, uključujući nezavisne profesionalce kada to okolnosti dozvole".

Međutim, poznato je da se stanje generala Mladića pogoršava iz dana u dan i da ne dobija adekvatnu zdravstvenu njegu, te da se time krše i humanitarni zakon i osnovna ljudska prava generala Mladića.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije je ponovo pozvao Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući liječenje srpskog generala Ratka Mladića u Srbiji i upozorio da svako dalje odgađanje može imati nesagledive posljedice po generalovo zdravlje i život.

Vujić je ukazao da je neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje i podsjetio da je Srbija u više navrata zvanično zahtijevala da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ti zahtjevi ostali bez adekvatnog odgovora.

Ministar pravde Srbije je zbog toga ponovo pozvao Mehanizam u Hagu i druge nadležne međunarodne institucije da bez odgađanja omoguće liječenje generala Mladića u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije.

General Ratko Mladić nedavno je doživio lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

General Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

(SRNA)

