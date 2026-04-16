Tragedija na Voždovcu: Došao da vidi požar i pomogne, postao prva žrtva

Tragedija koja se dogodila danas oko podneva u Rovinjskoj ulici na Voždovcu dobila je svoj najmračniji scenario.

Iako se prvobitno mislilo da je stradali radnik Geološkog instituta, ispostavilo se da nesrećni čovjek nema nikakve veze sa zapaljenim objektom koji je bio prazan, saznaje "Telegraf.rs".

Došao da posmatra, pa izdahnuo na licu mjesta

Prema najnovijim i provjerenim informacijama, čovjek koji je preminuo bio je samo posmatrač. On je, privučen ogromnim plamenom i dimom koji je kuljao iz barake Instituta, prišao da vidi šta se dešava, kada mu je iznenada pozlilo.

Ljekari sumnjaju da je riječ o prirodnoj smrti, najvjerovatnije srčanom udaru, koji je nastupio kao posljedica šoka, uzbuđenja ili udisanja dima dok je stajao u blizini buktinje. Tijelo je poslato na obdukciju koja će potvrditi tačan uzrok smrti.

Druga dvojica zbrinutih takođe prolaznici?

Još šokantniji podatak je da ni druga dvojica muškaraca kojima je ukazana pomoć nisu bili u objektu niti su zaposleni u Geološkom institutu. Oni su se, prema saznanjima sa terena, zatekli u blizini požara i pretrpeli jak stres gledajući stravičan prizor i pokušaj reanimacije čovjeka koji je pao pred njima.

„Bilo je jezivo. Ljudi su se okupili da gledaju vatru, a onda se jedan čovjek samo srušio. Nije ga dohvatila vatra, nije bio unutra, samo je pao dok je gledao kako sve gori“, kaže jedan od šokiranih očevidaca.

Podsjećamo, požar je izbio u 12:10 časova u baraci Geološkog instituta Srbije na Voždovcu. Vatrogasci su se borili sa plamenom koji je pretio da se proširi na susedne zgrade, dok je policija pokušavala da udalji brojne posmatrače koji su se okupili oko Plavog mosta.

Dok se materijalna šteta na objektu Instituta još uvek procjenjuje, gradom je od‌jeknula vijest o bizarnoj smrti koja podsjeća koliko ekstremne situacije mogu biti kobne čak i za one koji nisu direktno ugroženi.