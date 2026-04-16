Stravičan požar u Srbiji, ima mrtvih

Veliki požar izbio je danas na Voždovcu gdje je plamen progutao objekat, tačnije, baraku u vlasništvu Geološkog instituta Srbije, a u kom je jedna muška osoba, kako Telegraf saznaje, izgubila život.
Tri osobe su medicinski zbrinute, dok je jedna muška osoba koja je pronađena bez svijesti u blizini barake zahvaćene požarom, preminula uprkos naporima ljekara, saznaje "Telegraf".
Ona se, kako se nezvanično saznaje, kao i ostali koji su povrijeđeni, tu slučajno našla i približila se vatrom zahvaćenom delu da bi vidjela o čemu se radi, pa tako izgubila život.
Tijelo je po nalogu tužilaštva poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu, koja će dati definitivan odgovor na pitanje šta je uzrokovalo smrt u trenutku dok je zgrada gorjela.
Tri vatrogasna vozila i 10 vatrogasaca pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju koja je zahvatila baraku Geološkog instituta Srbije.
