Jezivo vršnjačko nasilje: Učenica napastvovana u toaletu

16.04.2026 13:27

Језиво вршњачко насиље: Ученица напаствована у тоалету
Foto: Unsplash

Učenica osmog razreda jedne osnovne škole u Beogradu pretrpjela je seksualno zlostavljanje u školskom toaletu.

Kako saznajemo, nju je vršnjakinja natjerala da se ljubi u usta sa drugaricom iz razreda, dok su druge učenice to snimale.

Slučaj se dogodio krajem marta u jednoj osnovnoj školi u prigradskom dijelu Beograda (podaci poznati redakciji).

Napravljen i snimak

"Djevojčica je nagovorena na seksualni odnos ljubljenjem u usta sa drugom devojčicom, dok je u saučesništvu napravljen i snimak odnosa", naveo je izvor Kurira.

Izvor navodi da je slučaj prijavljen nadležnima i da su preduzete sve mjere u skladu sa procedurama.

Direktor škole potvrdio je za Kurir da je ustanova odmah reagovala po saznanju.

"Škola je preduzela sve radnje iz svoje nadležnosti, u skladu sa propisanim protokolima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Škola je predmetni događaj prijavila putem platforme "Čuvam te", čime su o događaju obavješteni i nadležni organi i institucije, uključujući policiju, Ministarstvo prosvete, Školsku upravu i Centar za socijalni rad - naveo je on.

Disciplinski postupak

Pokrenut je i disciplinski postupak, koji je u toku.

"Imajući u vidu da je riječ o maloljetnim licima, kao i da su postupci u toku, škola nije u mogućnosti da saopštava više detalja. Prioritet u konkretnom slučaju jeste zaštita djeteta, sprječavanje dalje viktimizacije i postupanje u najboljem interesu učenika, u saradnji sa nadležnim institucijama", istakao je direktor ove ustanove, prenosi Kurir.

