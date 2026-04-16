Jezivo vršnjačko nasilje: Učenica napastvovana u toaletu

Učenica osmog razreda jedne osnovne škole u Beogradu pretrpjela je seksualno zlostavljanje u školskom toaletu.

Kako saznajemo, nju je vršnjakinja natjerala da se ljubi u usta sa drugaricom iz razreda, dok su druge učenice to snimale.

Slučaj se dogodio krajem marta u jednoj osnovnoj školi u prigradskom dijelu Beograda (podaci poznati redakciji).

Napravljen i snimak

"Djevojčica je nagovorena na seksualni odnos ljubljenjem u usta sa drugom devojčicom, dok je u saučesništvu napravljen i snimak odnosa", naveo je izvor Kurira.

Izvor navodi da je slučaj prijavljen nadležnima i da su preduzete sve mjere u skladu sa procedurama.

Direktor škole potvrdio je za Kurir da je ustanova odmah reagovala po saznanju.

Svijet Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

"Škola je preduzela sve radnje iz svoje nadležnosti, u skladu sa propisanim protokolima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Škola je predmetni događaj prijavila putem platforme "Čuvam te", čime su o događaju obavješteni i nadležni organi i institucije, uključujući policiju, Ministarstvo prosvete, Školsku upravu i Centar za socijalni rad - naveo je on.

Disciplinski postupak

Pokrenut je i disciplinski postupak, koji je u toku.

"Imajući u vidu da je riječ o maloljetnim licima, kao i da su postupci u toku, škola nije u mogućnosti da saopštava više detalja. Prioritet u konkretnom slučaju jeste zaštita djeteta, sprječavanje dalje viktimizacije i postupanje u najboljem interesu učenika, u saradnji sa nadležnim institucijama", istakao je direktor ove ustanove, prenosi Kurir.