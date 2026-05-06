''Bobane, hvala ti za svaki let nade i svaku pruženu ruku''

06.05.2026 19:27

''Бобане, хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку''

Doprinos načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića razvoju medicinskog transporta ostaće vječno upisan u istoriju zdravstvenog sistema Srpske, saopšteno je iz trebinjske bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar".

"S neizmjernom tugom i poštovanjem opraštamo se od našeg dragog i poštovanog saradnika Bobana Kusturića, čovjeka čija je hrabrost i posvećenost spasila nebrojene živote", naveli su iz Bolnice.

Naglasili su da će njegov doprinos razvoju medicinskog transporta i nesebična pomoć toj ustanovi ostati vječno upisani u istoriju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

"Hvala ti za svaki let nade i svaku pruženu ruku", istakli su iz trebinjske Bolnice, prenosi "Srna".

Boban Kusturić (52) pronađen je sinoć mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je Ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

Komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića biće održana u Kulturnom centru Banski dvor u 10.00 časova, a sahrana je predviđena u 14.00 časova na banjalučkom gradskom groblju Vrbanja.

