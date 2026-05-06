Košarac: Kusturić će ostati upamćen kao heroj koji je spasavao ljudske živote

06.05.2026 17:26

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da će načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić ostati upamćen kao dobar čovjek, iskren prijatelj, patriota i heroj koji je spasavao ljudske živote.

"Postoje vijesti za koje nikada ne biste željeli da vas stignu... Nakon tvog odlaska, ostaje praznina koju riječi ne mogu ispuniti, ali i sjećanja koja će zauvijek živjeti u nama. Neka ti je vedro nebo i vječna slava", naveo je Košarac na Iksu.

Košarac je uputio saučešće porodici Kusturić.

Boban Kusturić (52)je sinoć pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je Ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

Komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića biće održana u Kulturnom centru Banski dvor u 10.00 časova, a sahrana je predviđena u 14.00 časova na banjalučkom gradskom groblju Vrbanja.

