Logo
Large banner

Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

Autor:

ATV
06.05.2026 13:14

Komentari:

0
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
Foto: RTRS

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci od 10 časova.

Boban Kusturić biće sahranjen sutra na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci u 14 časova.

Kusturić je bio dugogodišnji šef Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon što je formirana Uprava za vazduhoplovstvo Kusturić je postavljen za načelnika.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije - pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" - Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Boban Kusturić pronađen mrtav

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Kulturni centar Banski dvor

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Министар финансија Републике Српске

Republika Srpska

Institucije Srpske spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu

2 h

0
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

Republika Srpska

Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine

2 h

0
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Bol zbog gubitka čovjeka čiji su život i djela učinili našu zajednicu sigurnijom i humanijom

3 h

0
"Тужан ми је овај Ђурђевдан, тужна нам је, Бобане, слава"

Republika Srpska

"Tužan mi je ovaj Đurđevdan, tužna nam je, Bobane, slava"

3 h

3

  • Najnovije

15

18

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

15

17

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

15

12

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

15

10

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

14

56

Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner