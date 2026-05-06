Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci od 10 časova.

Boban Kusturić biće sahranjen sutra na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci u 14 časova.

Kusturić je bio dugogodišnji šef Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon što je formirana Uprava za vazduhoplovstvo Kusturić je postavljen za načelnika.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije - pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" - Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića.

