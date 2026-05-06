Institucije Srpske spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović poručila je danas u Banjaluci da su institucije Srpske apsolutno spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu.

"Ovu inicijativu je prije više od godinu dana pokrenuo Milorad Dodik i nije normalno da se ovoliko dugo čeka. Zaista, ne želimo više da čekamo i saglasna sam da pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu treba dati u proceduru", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare.

Ona je navela da cijene nekretnina i danas rastu, posebno jer će i inflacija biti veća, te da je povrat PDV-a jedna od olakšica za one koji žele da riješe stambeno pitanje i ostanu u Republici Srpskoj.

"Ovo će Republiku Srpsku koštati nekoliko desetina miliona KM, ali to nije problem. Imaćemo manji priliv u budžetu, ali je to vaća korist za mlade ljude nego šteta za budžet", rekla je Vidovićeva, koja je i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ona je podsjetila da je Vlada Republike Srpske odobrila Investiciono-razvojnoj banci Srpske da direktno plasira stambene kredite, što znači i nižu kamatnu stopu nego kada krediti idu posredstvom komercijalnih banaka.

"Imamo još jednu pogodnost, a to je subvencionisanje stambenih kredita, koje realizujemo godinama", istakla je Vidovićeva.

Ona je navela da svako ko je protiv prava na povrat PDV-a na prvu nekretninu sigurno ne razmišlja pozitivno kada je riječ o životu mladih u BiH.