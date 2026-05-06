Šeranić: Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti ne ukidaju već proširuju prava

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je danas da se izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, koje bi se po hitnom postupku trebale naći u skupštinskoj proceduri na sjednici parlamenta Srpske 19. maja, ne ukida ni jedno prethodno stečeno pravo već se prava proširuju.

Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srpske /MeNeRaLi/ Šeranić je podsjetio da su navedenim izmjenama planirana određena unapređenja po pitanju statusa lica koje Savez predstavlja, kao i uvođenja novog prava koje se odnosi na poseban dodatak za brigu o licu sa invaliditetom.

"Dodatak se veže za ostvarivanje dva prava. U prvom slučaju radi se o nastavku prava za lica ometena u razvoju nakon 30 godina starosti, a u vezi staratelja-njegovatelja, što je prethodno bilo realizovano kroz Zakon o d‌ječijoj zaštiti", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

Drugo pravo, dodao je Šeranić, odnosi se na lica sa invaliditetom koja nemaju posebnu njegu prethodno utvrđenu kroz prava u okviru d‌ječije zaštite.

Šeranić je naveo da je stav da rješenja predložena navedenim izmjenama i dopunama zakona trebaju što prije da zažive, te da će zbog toga taj akt biti upućen u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.

Šeranić je ponovo ukazao na neophodnost da se na nivou lokalnih zajednica konstituišu centri za dnevna zbrinjavanja.

Odgovarajući na pitanje o stavovima određenih opozicionih lidera o planiranim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Šeranić je naveo da opozicija zahtjeva i traži, a ne nudi nikakva rješenja.

"Ako govorite o određenim opozicionim liderima, prevashodno onima koji dolaze iz Banjaluke, poprilično sam iznenađen neukošću interpretacije svih stvari koje su predložene, prije svega onih koji se tiču tuđe njege i pomoći. Mi tuđu njegu i pomoć ne ukidamo. A što se tiče Banjaluke, ako govorimo o pravu roditelja na rad, pa dajte da Banjaluka napravi te dnevne centre za zbrinjavanje. To je nadležnost lokalne zajednice, a Ministarstvo će pružiti podršku", naveo je Šeranić.

Predsjednik Upravnog odbora MeNeRaLi Tatjana Spasojević rekla je da ih je novo zakonsko rješenje obradovalo, jer su uvid‌jeli da se uvodi novo poravo na kojem je insistirao Savez.

"To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina. Taj dodatak biće od izuzetnog značaja. Takođe, biće i novo pravo, poseban dodatak na koji će mnogi ostvariti koji do sada uopšte nisu ostvarivali ovakav vid podrške", navela je Spasojevićeva