Policajac sprečavao napad na maloljetnika, došlo i do pucnjave

Miloš Lučić (27) iz Istočne Ilidže uhapšen je zbog sumnje da je pištoljem prijetio policajcu, koji ga je zatekao u napadu na maloljetnika, a tokom borbe za oružje ispaljen je hitac koji srećom nikoga nije pogodio.

Sve se odigralo 4. maja oko 20 časova na području Istočnog Sarajeva. U policiji navode da su Lučić i Melisa M. (38) iz Ilidže verbalno i fizički napali maloljetnika iz Istočne Ilidže. To je uočio policajac, koji se zatekao u blizini. U namjeri da spriječi napad na maloljetnika policajac se umiješao u sukob. Međutim, Lučić je izvukao pištolj i policajcu zaprijetio da će ga ubiti. Policajac je pokušao da mu otme oružje i tada je odjeknuo pucanj. Tokom borbe osumnjičenom je ispao pištolj koji je pokupila Melisa M. koja se dala u bjekstvo. I ona je ubrzo uhapšena, a pištolj je pronađen odbačen nedaleko od mjesta napada.

U PU Istočno Sarajevo navode da je Lučić osumnjičen da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i izazivanje opšte opasnosti, dok je Melisa M. osumnjičena za napada na službeno lice i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

”M.L. se sumnjiči da je zajedno sa M.M. verbalno i fizički napao maloljetnika nanijevši mu tjelesne povrede, a zatim i policijskog službenika koji je pokušao da ih spriječi. Osumnjičeni je držeći pištolj uputio prijetnje po život policijskom službeniku. Zatim je, u pokušaju da mu policijski službenik oduzme oružje, iz pištolja ispalio hitac. M.M. je uzela vatreno oružje i u namjeri da ga sakrije odbacila ga je u blizini jedne trgovinske radnje, gdje je pronađen”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Nakon kriminalističke obrade Miloš Lučić je, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, predat Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu na dalje postupanje.