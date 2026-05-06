Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

Danilo B. (32) iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je nakon verbalne rasprave napao ženu i nanio joj lakše povrede.

U PU Banjaluka navode da je D.B. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

”D.B. se sumnjiči da je fizički napao ženu iz Banjaluke, koja je zadobila tjelesne povrede. Alkotestiranjem kod D.B. je utvrđeno prisustvo od 2,10 g/kg alkohola. Istovremeno je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu”, saopštila je PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama Danilo B. je i ranije prolazio kroz policijske evidencije.