Požar u skladištu u Banjaluci

Autor:ATV
Danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar u skladištu kompanije „Jisk“ u centru Banjaluke.
Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje aktivno rade na gašenju vatre i stavljanju situacije pod kontrolu.
Uzrok požara za sada nije poznat, a nema zvaničnih podataka o povrijeđenim osobama i visini materijalne štete.
Čitaoci „Glasa“ javljaju da je požar lokalizovan, ali da je na objektu nastala veća šteta.
