Požar u skladištu u Banjaluci

Danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar u skladištu kompanije „Jisk“ u centru Banjaluke.

Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje aktivno rade na gašenju vatre i stavljanju situacije pod kontrolu.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nema zvaničnih podataka o povrijeđenim osobama i visini materijalne štete.

Čitaoci „Glasa“ javljaju da je požar lokalizovan, ali da je na objektu nastala veća šteta.