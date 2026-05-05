Požar u skladištu u Banjaluci

ATV
05.05.2026 19:02

Пожар у складишту у Бањалуци
Foto: ATV

Danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar u skladištu kompanije „Jisk“ u centru Banjaluke.

Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje aktivno rade na gašenju vatre i stavljanju situacije pod kontrolu.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nema zvaničnih podataka o povrijeđenim osobama i visini materijalne štete.

Čitaoci „Glasa“ javljaju da je požar lokalizovan, ali da je na objektu nastala veća šteta.

