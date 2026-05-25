Horor u Zenici: Auto bez vozača pokosio žene i d‌jecu na trotoaru

25.05.2026 22:23

Хорор у Зеници: Ауто без возача покосио жене и д‌јецу на тротоару
Foto: Printskrin/Jutjub

U Zenici se automobil bez vozača samostalno pokrenuo i udario četiri osobe na trotoaru

Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 20:30 sati dogodila na raskrsnici ulica Aleja šehida i Derviša Imamovića u zeničkom naselju Crkvice, prenosi Kliks

Prema informacijama iz MUP-a ZDK, vozilo koje se nalazilo bez vozača iz za sada neutvrđenih razloga pokrenulo se te na trotoaru udarilo dvije žene i dvoje maloljetne d‌jece.

Na mjesto nesreće brzo su stigli pripadnici policije i službe Hitne pomoći, a povrijeđeni su prevezeni u Kantonalnu bolnicu Zenica gd‌je će biti utvrđen stepen zadobijenih povreda.

Policija je obavila uviđaj, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka istrage.

