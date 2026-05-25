Logo
Large banner

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

Autor:

ATV
25.05.2026 22:29

Komentari:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ilia Yefimovich

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasno večeras je prevezen u bolnicu „Hadasa Ein Kerem“, saopšteno je zvanično iz njegovog kabineta.

Saopštenje je uslijedilo nakon što su izraelski mediji alarmirali javnost i izvjestili o njegovom hitnom prebacivanju u bolnicu. Iz kabineta tvrde da je razlog hospitalizacije stomatološki tretman.

Međutim, zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog lidera već duže vrijeme je pod lupom javnosti i izaziva brojne kontroverze.

Zdravlje Benjamina Netanjahua postalo je centralna tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je Netanjahu priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate. Detalje o ovoj teškoj bolesti Netanjahu je svjesno prećutao javnosti.

Premijer je tvrdio da bi Iran iskoristio informacije o njegovom narušenom zdravlju za širenje propagande protiv Izraela u jeku aktuelnog rata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Netanjahu u bolnici

Benjamin Netanjahu

Izrael

Stomatologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ИДФ покренуо нове ударе на Хезболах

Svijet

IDF pokrenuo nove udare na Hezbolah

2 h

0
Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

Svijet

Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

3 h

0
Удари спремни: Руси обавијестили Американце да "покрећу систематске нападе на Кијев"

Svijet

Udari spremni: Rusi obavijestili Amerikance da "pokreću sistematske napade na Kijev"

4 h

0
brašno pšenica hrana

Svijet

Kina se sprema za nestašicu hrane: Povukli potez koji će uzdrmati svijet

4 h

0

  • Najnovije

23

03

Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

22

44

Francuska pod toplotnim talasom

22

29

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

22

23

Horor u Zenici: Auto bez vozača pokosio žene i d‌jecu na trotoaru

22

20

U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner