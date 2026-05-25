Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasno večeras je prevezen u bolnicu „Hadasa Ein Kerem“, saopšteno je zvanično iz njegovog kabineta.
Saopštenje je uslijedilo nakon što su izraelski mediji alarmirali javnost i izvjestili o njegovom hitnom prebacivanju u bolnicu. Iz kabineta tvrde da je razlog hospitalizacije stomatološki tretman.
Međutim, zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog lidera već duže vrijeme je pod lupom javnosti i izaziva brojne kontroverze.
Zdravlje Benjamina Netanjahua postalo je centralna tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je Netanjahu priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate. Detalje o ovoj teškoj bolesti Netanjahu je svjesno prećutao javnosti.
Premijer je tvrdio da bi Iran iskoristio informacije o njegovom narušenom zdravlju za širenje propagande protiv Izraela u jeku aktuelnog rata.
