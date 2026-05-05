Logo
Large banner

Ubijenu novinarku policija posjetila dva dana prije zločina

Autor:

ATV
05.05.2026 15:48

Komentari:

0
У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).
Foto: Instagram

U prva tri mjeseca ove godine u Kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilje u porodici, što je povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine.

U prosjeku dese se 1 do 2 krivična djela nasilja u porodici svakog dana, objavio je ovo ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Republika Srpska

Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

Istakao je da su policijski službenici za prva tri mjeseca ove godine izvršili 2.619 obilazaka žrtava nasilja u porodici, što znači da su policijski službenici svakodnevno obilazili oko 30 žrtava nasilja u porodici.

"Imajući u vidu sve navedeno, apsolutno podržavam sve inicijative podnesene danas u Skupštini Kantona Sarajevo koje se odnose na prevenciju nasilja u porodici s obzirom da je to jedan najispravniji put i MUP Kantona Sarajevo potpuno stoji na raspolaganju za svaku vrstu saradnje na poboljšanju sinergije i koordinacije nadležnih institucija koje provoede Zakon o zaštiti od nasilja u porodici", poručio je Katica.

Борац 100 година

Fudbal

Dodik na čelu Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac

Istakao je da je na današnjoj sjednici Skupštine KS sam podnio izvještaj o svim preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika PU Novi Grad na okolnosti prijave Elme Godinjak protiv bračnog partnera Prusac Tarika.

"Ono što je veoma važno i što želim i ovdje da naglasim, tiče se provođenja zaštitnih mjera za tragično ubijenu Elmu Godinjak. Opštinski sud u Sarajevu je 08.04.2026.godine donio rješenje kojem je nasilnoj osobi Prusac Tariku izrekao zaštitnu mjeru 'Zabrana približavanja žrtvi nasilja' i 'Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja'", rekao je Katica i dodao:

"Operativni materijal je dostavljen Policijskoj stanici Dobrinja 10.04.2026.godine nakon čega su policijski službenici odmah sačinili Plan procjene ugroženosti žrtve nasilja u porodici i Plan o načinu provođenja zaštitnih mjera".

Policija posjetila Elmu dva dana prije ubistva

Prva provjera provođenja, kaže Katica, izrečene zaštitne mjere i obilazak žrtve nasilja izvršena je 14.04.2026.godine, potom 22.04.2026. godine i posljednja 29.04.2026.godine – dakle, dva dana prije ubistva.

Краставац

Zdravlje

Ljekari upozoravaju: Ove osobe treba da izbjegavaju krastavce

"Prilikom svake izvršene provjere policijski službenik je obavio razgovor sa žrtvom i nijednom nije prijavljeno kršenje zaštitnih mjera, niti je bilo problema u provođenju zaštitnih mjera", naveo je Katica.

Po pitanju inspekcijske kontrole zaštitarske agencije u kojoj je radio Tarik Prusac, dodao je, MUP Kantona Sarajevo putem Inspektorata za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar ima nadležnost da izvrši kontrolu brojnosti oružja koje posjeduju agencije, a maksimalni broj oružja može biti polovina od ukupnog broja zaposlenih.

"Drugi dio nadležnosti, jer se radi o zaštitarskim poslovima unutar banke, je na FMUP-u i ovo je jedan od onih slučajeva gdje su nadležnosti podijeljene", zaključio je Admir Katica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elma Godinjak

Tarik Prusac

Ubijena novinarka Sarajevo

Ubistvo

Sarajevo

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новац

Hronika

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

3 h

4
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

3 h

0
Бјегунац с потјерницом Интерпола ухапшен у Бањалуци

Hronika

Bjegunac s potjernicom Interpola uhapšen u Banjaluci

4 h

0
коктел експлозивна направа ватра експлозија

Hronika

Molotovljev koktel bačen na restoran

4 h

0

  • Najnovije

17

36

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

17

30

Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

17

25

Pronađena nestala djevojčica

17

22

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

17

18

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner