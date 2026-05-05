Bjegunac s potjernicom Interpola uhapšen u Banjaluci

Darije Uzelac, državljanin Srbije, uhapšen je u Banjaluci na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol Beograd.

Uzelca su jutros oko sedam časova uhapsili policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Repbulike Srpske. ”Slobode je lišen državljanin Srbije D.U. za kojim je Interpol Beograd raspisao međunarodnu crvenu difuznu potjernicu zbog počinjenih krivičnih djela krađa, teška krađa i prevara”, saopštio je MUP Srpske. Bjegunac će u zakonskom roku biti predat nadležnost Suda BiH, radi provođenja postupka ekstradicije i predaje nadležnim organima Srbije.

