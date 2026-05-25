Da li ste čuli Senidu kako pjeva Stojin hit?

ATV
25.05.2026 17:36

Senidah Sava Centar
Foto: TikTik/printscreen

Regionalna muzička zvijezda Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senida, održala je drugi koncert u Sava Centru u Beogradu. Jednom obradom iznenadila je sve prisutne.

Riječ je o pjesmi "Umri" folkerke Stoje Novaković.

"Stop! Samo nešto - ako ste nešto htjeli da snimate, ovo mislim da je pravi trenutak. Kad jedan veliki glas otpjeva tvoju pjesmu, ne jednu nego dvije na svom koncertu, onda moram i ja da se zahvalim i da otpjevam njenu pjesmu. Da znate da nikome nije posvećena", rekla je i namignula publici.

Muzičarima je poručila da ovu pjesmu sviraju "seksi" i priznala da se "bori" s ovom pjesmom pa su joj pomogle d‌jevojke koje pjevaju back vokale.

@dimitrijevokic

Queens supporting queens 😂✨💙

♬ original sound - Dimitrije Vokić

Nakon toga je izvela spomenutu pjesmu. Reakcije na društvenim mrežama su pomiješane.

"Nisam ljubitelj njenog glasa, ali njena pojava i svaki njen koncert uvijek su svjetski", "Bravo. I ovd‌je puca od emocija", "Daje mi 'Dusk Till Dawn' vibe", "Uništila pjesmu", "Šta je ovo, gospode?", neki su od komentara na TikToku.

Senida je za ovaj koncert odabrala upečtaljivu modnu kreaciju. Od‌jenula je bordo korzet kojim je naglasila dekolte i izrezanu providnu suknju, piše Kliks

Ona će večeras održati treći koncert u Sava Centru u Beogradu, a ulaznice su rasprodane. Nakon toga je očekuju koncerti u Dizeldorfu (6. juna), Budvi (16. jula), Banjoj Luci (18. jula), na Tjentištu (19. jula) i brojni drugi.

