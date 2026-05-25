Maja Marijana od hobija napravila biznis: Najbolje je biti sam svoj gazda

25.05.2026 14:53

Маја Маријана, пјевачица
Pjevačica Maja Marijana danas se ne ističe previše, jer mnogo radi na novim projektima. Pored muzike pjevačica je pronašla i veliku strast, a to je pravljenje nakita.

Hobi je vremenom prerastao u uspješan posao na društvenim mrežama. Završila je školu za dizajn kože, a za Kurir je nedavno pjevačica otkrila da nije slučajno što se baš u tom kreativnom pravcu našla.

"Imam još mnogo ideja i volela bih jednog dana da se samo time bavim. Najbolje je biti sam svoj gazda, a ne čekati da ti zvoni telefon sa novim poslovnim angažmanima", priznala je ona, prenosi Pink.

Ipak, u odnosu na svoje brojne kolege, Maja nije od onih koje vole da budu u žiži pažnje bez razloga.

"Ne volim da budem u javnosti ako nemam nešto pametno da kažem. Trenutno radim na novim muzičkim projektima, i to me ispunjava", kaže pjevačica.

Trenutak koji bi zaboravila

Decenije na estradi donijele su joj i brojne anegdote, a jednu od njih podijelila je sa nama sa osmijehom, prisjećajući se trenutka koji bi, kako kaže, najradije zaboravila:

"Kad sam bila ultra mršava i zgodna, u jeku popularnosti, obukla sam neke pantalone i jedva čekala da svi vide kako mi stoje. Krenem na nastup, sva zamišljena i u oblacima, a nisam ni primetila da mi je šlic bio otkopčan. Taj isti dan, moja plesačica je pala iza bine, a da nismo odmah primetili, mogla je da se povredi, sva sreća nije. Jedva sam čekala da taj dan završim i odem kući", rekao je nedavno Maja Marijana koja na sceni više voli da izgleda opuštenije, nego mnogo zategnuto.

"Često su mi neudobne kreacije koje nosim. Sa tim problemom se susreću moje koleginice, verujte mi najradije ne bih izlazila iz patika, one su mi najudobnije. Jednom sam obula patike, i dosta njih me je kritikovalo, ali baš me briga, svako ima pravo na svoje mišljenje", iskrena je bila pjevačica.

Iako je poznata po svom prepoznatljivom zvuku i stilu, Maja je nedavno otkrila da joj se sve više dopadaju noviji muzički pravci. Otvorena je za saradnju sa mlađim kolegama, pa ne krije želju da jednog dana snimi duet sa Vojažem i Nućijem, što bi, smatra, bilo pravo osvježenje za publiku.

