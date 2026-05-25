Ćana progovorila o razvodu, pa spomenula i sina: Na koncert stiže u velikom stilu!

"Nadam se da ćemo se i 13. juna družiti kako dolikuje, očekujem vulkan energije. Dobila sam potvrdu od mnogih gradova za autobuse, iz Doboja, Banjaluke, Novog Sada, moji krajišnici su se organziovali, Minhen".

Ekipa Telegrafa, ptala je Ćanu kako će doći na koncert, pošto su svi od nje navikli na neočekivano.

"Mora da bude tajna, iznenađenje. Onda ne bi bilo iznenađenje. Neće biti klasičan ulazak. Moram da dođem malo drugačije nego što je standard da se izađe na binu. Mislim da će biti zanimljivo", rekla je ona.

Primjetno je i da je pjevačica figuru dovela do izražaja i da je smršala dosta.

Ćana Mercedes

"Moram da kažem da sam minus 9 kila. Bila sam na režimu ishrane da budem u fulu što se tiče enrgije. Prosto, lakše mi je. Vjerovatno će do koncerta da bude još malo kilograma minusa", kroz smijeh kaže Ćana.

Ona je otkrila i zašto je toliko dugo čekala na prvi solistički koncert.

"Ne znam, iskrena da budem, nemam pravi odgovor. Prvo sam dugo mislila da nemam dovoljan broj pjesama, jer ja sam nekako sebi zacrtala da treba da budu isključivo i samo isključivo lične pjesme. Onda sam godinama zadnjih vidim neke ljude koji imaju jednu, dvije pjesme, pa smo sad svjedoci i ovog trenda najnovijeg da dečko ima devet, deset, koliko već koncerata, bukvalno bez svoje jedne ili sa jednom svojom pjesmom, a sve ostalo su tuđe pjesme, tako da sam ja shvatila da možda to nije ni presudno i da onda sam prihvatila da pravim koncert", objasnila je ona.

Ćana je rekla i da su joj suprug i sin najveća podrška kada je u pitanju koncert.

"Najveća stvarno. I oni proživljavaju sve sa mnom. Naravno, velika je to organizacija i ima puno stresa, jer ne bude uvek sve onako kako ste isplanirali. Čak i neki najobičniji dan kad planirate, pa vam se izvitoperi, a kamoli ovako nešto. Ali oni imaju razumjevanja. To je normalno, ali to nije ništa krupno. To su stvari koje mi u hodu prevazilazimo. Svjesni smo da je to tenzija koja raste pred koncert. Ja sam se smijala kada je Ivana Selakov pred koncert pričala: "Ja sam tri puta mislila da je rastava braka". Kod nas nije došlo do toga, ali imamo još vremena", kaže Ćana.

Da li će Ćanin sin uskoro da se oženi?

"Sin ništa nije najavio, niti priča išta, a ja ne volim baš puno da zapitkujem, jer ja smatram da će on meni sve da kaže ono što smatra da ja treba da znam, a njegove tajne to, naravno, nisam ni ja dijelila sa svojim roditeljima", priznala je pevačica.

Njen kolega Radiša Trajković Đani doživeo je neprijatnost kada ga je na jednoj svadbi gost ugrizao za stomak i to u predjelu mladeža.

Ćana kaže da nije imala slične neprijatnosti na svojim nastupima.

"Pa nisu mi se dešavale. Đani je malo onako opušten možda sa ljudima i onako je šaljiv vrlo. Mislim da to nije bilo ništa zlonamjerno, ali eto, moglo je da bude, hvala Bogu, dobro se završilo, ali moglo je da bude i gore. Ja sam stvarno bila zabrinuta kada sam tek vidjela. Poslije kad sam vidjela da je sve u redu, onda sam pomislila: Hajde i to ide u neki rok službe. Ja sam na usluzi. Vrlo sam ljubazna, ali negdje imam liniju koja se ne prelazi", objasnila je pjevačica.