Vanesa Tramp prvi put u javnosti poslije strašnih vijesti o raku: Svi su primjetili jednu stvar na njoj

Vanesa Tramp pojavila se prvi put u javnosti nakon što je otkrila da joj je dijagnostikovan rak dojke. Bivša supruga

Donalda Trampa Mlađeg uslikana je tokom opuštene šetnje i kupovine sa ćerkom Kai u Vest Palm Biču na Floridi, a fotografije su brzo privukle pažnju javnosti.

Iako prolazi kroz težak period, Vanesa je djelovala raspoloženo i nasmijano, što je svima privuklo pažnju, dok je sa ćerkom obilazila prodavnice u lokalnom tržnom centru. Majka i ćerka sve vrijeme su razgovarale i razmjenjivale nježnosti, a u jednom trenutku Vanesa je čak zagrlila Kai dok su šetale.

Prvo pojavljivanje nakon teške dijagnoze

Vanesa Tramp, koja ima 48 godina, za ovu priliku odabrala je ležernu kombinaciju - plavu košulju i farmerke, dok je njena ćerka Kai nosila bijeli top, bež kardigan i farmerke.

Podsjetimo, Vanesa je prošle nedjelje putem Instagrama otkrila da joj je dijagnostikovan rak dojke. Tada je saopštila da je već obavila jedan medicinski zahvat i da je u stalnom kontaktu sa svojim ljekarima.

"Fokusirana sam na oporavak i ostajem puna nade, okružena ljubavlju porodice, djece i najbližih ljudi", napisala je tada.

Zamolila je javnost za privatnost dok traje njeno liječenje i oporavak, a podrška joj je ubrzo stigla sa svih strana.

Podrška porodice i bliskih ljudi

Među prvima joj se javno obratila Ivanka Tramp, bivša zaova, koja joj je uputila emotivnu poruku podrške.

"Molim se za tvoju snagu i brz oporavak. Volimo te", napisala je Ivanka.

Vanesa i Donald Tramp Mlađi bili su u braku od 2005. do 2018. godine i zajedno imaju petoro dece – Kai, Donalda Džona Trampa III, Tristana Miloša Trampa i Spensera Frederika Trampa.

Ljubavni život ponovo u centru pažnje

Vanessa Trump was spotted stepping out in Miami with her daughter, Kai, for the first time since she announced she had been diagnosed with breast cancer https://t.co/TmuBXzfGEU 🔗 pic.twitter.com/xbPt6dXQQE — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 25, 2026

Posljednjih mjeseci Vanesa je ponovo dospjela u fokus medija i zbog veze sa slavnim golferom Tajgerom Vudsom. Njihova romansa otkrivena je prošlog marta, a strani mediji navode da joj upravo on pruža veliku podršku tokom borbe sa bolešću.

Prije nego što je objavila dijagnozu, Vanesa je posljednji put viđena na proslavi mature ćerke Kai u Palm Biču, gdje je bila u društvu bivšeg supruga i njegove tadašnje vjerenice Betine Anderson, koja se ovog vikenda udala za Donalda Trampa Mlađeg.

