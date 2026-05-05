Logo
Large banner

Molotovljev koktel bačen na restoran

Autor:

ATV
05.05.2026 13:21

Komentari:

0
коктел експлозивна направа ватра експлозија
Foto: Pexel/ClickerHappy

U restoran na Adi Ciganliji noćas oko 1.10 sati je bačen Molotovljev koktel, saznaje Tanjug.

Dvije nepoznate osobe su, kako se sumnja, na lokalu najprije polomile staklo i ubacile zapaljivu tečnost.

Došlo je do manjeg oštećenja u lokalu, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Molotovljev koktel nije izazvao požar, već je samo oštetio vrata objekta, javlja NovaTV. U trenutku incidenta u restoranu se nalazila žena, koja je, prema prvim informacijama, vidjela dvojicu muškaraca. Međutim, njihova lica nije uspjela da vidi.

Policija je obavještena o slučaju i utvrđuju se sve okolnosti ovog incidenta, kao i motiv zbog kog je poznati restoran na Adi bio meta pokušaja paljenja.

Na svu sreću, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a veća materijalna šteta je izbjegnuta jer se naprava nije zapalila.

U toku je prikupljanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i intenzivna potraga za napadačima.

Istraga je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ada Ciganlija

bačen Molotovljev koktel

Policija

vatra

restoran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познат идентитет младића који је погинуо у стравичној несрећи на аутопуту ”9. јануар”

Hronika

Poznat identitet mladića koji je poginuo u stravičnoj nesreći na autoputu ”9. januar”

1 h

0
Полупано седам аута у Добоју

Hronika

Polupano sedam auta u Doboju

2 h

0
Хорор у Загребу: Младић пронашао човјека са језивим повредама како лежи на улици

Hronika

Horor u Zagrebu: Mladić pronašao čovjeka sa jezivim povredama kako leži na ulici

2 h

0
Вршиће се обдукција тијела: Младић слетио са надвожњака на аутопут 9. јануар

Hronika

Vršiće se obdukcija tijela: Mladić sletio sa nadvožnjaka na autoput 9. januar

4 h

0

  • Najnovije

14

36

Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

14

23

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

14

19

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

13

53

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

13

51

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner