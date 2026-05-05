Molotovljev koktel bačen na restoran

U restoran na Adi Ciganliji noćas oko 1.10 sati je bačen Molotovljev koktel, saznaje Tanjug.
Dvije nepoznate osobe su, kako se sumnja, na lokalu najprije polomile staklo i ubacile zapaljivu tečnost.
Došlo je do manjeg oštećenja u lokalu, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.
Molotovljev koktel nije izazvao požar, već je samo oštetio vrata objekta, javlja NovaTV. U trenutku incidenta u restoranu se nalazila žena, koja je, prema prvim informacijama, vidjela dvojicu muškaraca. Međutim, njihova lica nije uspjela da vidi.
Policija je obavještena o slučaju i utvrđuju se sve okolnosti ovog incidenta, kao i motiv zbog kog je poznati restoran na Adi bio meta pokušaja paljenja.
Na svu sreću, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a veća materijalna šteta je izbjegnuta jer se naprava nije zapalila.
U toku je prikupljanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i intenzivna potraga za napadačima.
Istraga je u toku.
