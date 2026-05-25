Kraj jedne ere na Rolan Garosu, legendarni teniser odigrao poslednji meč u Parizu

Autor:ATV
Sten Vavrinka završio je posljednje poglavlje svoje karijere na Rolan Garosu pošto je u prvom kolu poražen od Holanđanina Jaspera de Jonga rezultatom 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).
Bio je to posljednji meč legendarnog Švajcarca na terenima Rolan Garosa, jer će na kraju ove sezone završiti bogatu profesionalnu karijeru.
Vavrinka će zauvijek ostati upamćen u Parizu po senzacionalnoj 2015. godini, kada je osvojio trofej pobjedom nad Novakom Đokovićem u finalu i stigao do jednog od najvećih uspjeha karijere.
Švajcarac je tokom karijere osvojio tri Gren slem titule i godinama bio jedan od rijetkih igrača koji je uspijevao da poremeti dominaciju „velike četvorke“.
Publika u Parizu još jednom je ovacijama ispratila jednog od omiljenih tenisera svoje generacije, dok je De Jong uspio da pokvari emotivan oproštaj trofejnog Švajcarca.
