Ovako nešto se nikada nije desilo na Rolan Garosu

Na Rolan Garosu se desilo nešto što se nikada prije nije dogodilo, a u glavnoj ulozi je Arina Sabalenka.

Naime, bjeloruska teniserka dobila je akreditaciju za svog psa Eša.

Zahvaljujući ovoj kartici, Eš ima zvaničnu dozvolu da boravi na terenima za trening, kao i u posebnim zonama za aktivnosti igrača, prateći Sabalenku u stopu.

Akreditacije ovog tipa obično su rezervisane isključivo za sportiste, trenere, novinare i osoblje turnira, pa je ovo prvi put da je takvo priznanje dobila jedna životinja u profesionalnom tenisu.