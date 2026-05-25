Logo
Large banner

Ovako nešto se nikada nije desilo na Rolan Garosu

Autor:

ATV
25.05.2026 14:20

Komentari:

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Na Rolan Garosu se desilo nešto što se nikada prije nije dogodilo, a u glavnoj ulozi je Arina Sabalenka.

Naime, bjeloruska teniserka dobila je akreditaciju za svog psa Eša.

Zahvaljujući ovoj kartici, Eš ima zvaničnu dozvolu da boravi na terenima za trening, kao i u posebnim zonama za aktivnosti igrača, prateći Sabalenku u stopu.

Бресквица

Scena

Breskvica ljubi moćnika nakon raskida s policajcem?

Akreditacije ovog tipa obično su rezervisane isključivo za sportiste, trenere, novinare i osoblje turnira, pa je ovo prvi put da je takvo priznanje dobila jedna životinja u profesionalnom tenisu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rolan Garos

Rolan Garos 2026

Arina Sabalenka

pas

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу

Tenis

Đoković otkrio zbog čega nosi jaknu sa vukom

3 h

0
Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Tenis

Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

8 h

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Gdje možete gledati prvi meč Đokovića na Rolan Garosu

1 d

2
Миомир Кецмановић

Tenis

Kecmanović munjevito do drugog kola Rolan Garosa

1 d

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner