Ovako nešto se nikada nije desilo na Rolan Garosu

Autor:ATV
Komentari:0
Na Rolan Garosu se desilo nešto što se nikada prije nije dogodilo, a u glavnoj ulozi je Arina Sabalenka.
Naime, bjeloruska teniserka dobila je akreditaciju za svog psa Eša.
Zahvaljujući ovoj kartici, Eš ima zvaničnu dozvolu da boravi na terenima za trening, kao i u posebnim zonama za aktivnosti igrača, prateći Sabalenku u stopu.
Scena
Breskvica ljubi moćnika nakon raskida s policajcem?
Akreditacije ovog tipa obično su rezervisane isključivo za sportiste, trenere, novinare i osoblje turnira, pa je ovo prvi put da je takvo priznanje dobila jedna životinja u profesionalnom tenisu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
35
16
18
16
12
16
02
15
57
Trenutno na programu