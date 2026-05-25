Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i temperaturu do 33 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova.

U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera, prenosi Srna.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 11, Čemerno 18, Han Pijesak 21, Gacko, Kalinovik 22, Kneževo, Sokolac, Ivan Sedlo 23, Drinić, Mrakovica 24, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo, Srebrenica 26, Višegrad, Mrkonjić Grad, Šipovo, Tuzla 27, Bileća, Ribnik, Foča 28, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad, Rudo, Srbac, Bihać, Zenica 29, Doboj, Zvornik, Prijedor, Gradačac, Sanski Most 30, Trebinje 31, Mostar 32 stepena Celzijusova.