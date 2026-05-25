Logo
Large banner

Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i temperaturu do 33 stepena

Autor:

ATV
25.05.2026 15:05

Komentari:

0
Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova.

U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera, prenosi Srna.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 11, Čemerno 18, Han Pijesak 21, Gacko, Kalinovik 22, Kneževo, Sokolac, Ivan Sedlo 23, Drinić, Mrakovica 24, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo, Srebrenica 26, Višegrad, Mrkonjić Grad, Šipovo, Tuzla 27, Bileća, Ribnik, Foča 28, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad, Rudo, Srbac, Bihać, Zenica 29, Doboj, Zvornik, Prijedor, Gradačac, Sanski Most 30, Trebinje 31, Mostar 32 stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

vrijeme sutra

sunčano i toplo

oblačno vrijeme

vrućina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Društvo

Zašto je maj "zlatni mjesec" za nabavku ogreva u Banjaluci?

2 h

0
Све више странаца жели да учи српски језик

Društvo

Sve više stranaca želi da uči srpski jezik

2 h

0
Ови дани доносе паклене температуре, крај маја ће нас изненадити

Društvo

Ovi dani donose paklene temperature, kraj maja će nas iznenaditi

5 h

0
Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

Društvo

Oglasio se AMS: Evo kakvi su uslovi za vožnju

8 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner