Potpuno slijep, ali nezaustavljiv: Miladin trčao banjalučki polumaraton i održao lekciju svima

Izgovori za Miladina ne postoje, potpuno slijep sa svojom svitom trčao je banjalučki polumaraton te svojim podvigom fascinirao i motivisao mnoge.

„Prošle godine sam trčao ultramaraton u Sarajevu, 24 sata sam trčao“, kazao je Miladin, a na ovom njegovom podvigu bodrila ga je i pratila ista ekipa kao sa banjalučkog polumaratona Dijana, Goca, Dijana i Mira.

Miladina prate, kako i on sam kaže dobri ljudi dobre volje, koji vole svoju porodicu i to je ono što ih ohrabruje da nastavljaju dalje.

„Jedno zajedništvo, koje bi trebalo svima da ukaže kako treba na kraju normalno da se živi po našim pravilima. Ima ljudi koji smatraju da treba drugačije i ne vide ono što vidimo mi“, kazao je Miladin.

Miladin je imao i poruku za sve mlade ljude rekavši da trebaju zaboraviti telefonske i kompjuterske stvari, da izađu u prirodu i druže se jedni s drugima, čuvaju svoju porodicu i to rade najbolje kako znaju.

Ovu nesvakidašnju priču na svojoj društvenoj mreži Instagram podijelila je korisnica „Yugoslovenka“, Nela Bunčić Vukomanović, koja je takođe strastvena trkačica i influenserka, a koja je svojim načinom života izgradila veliku publiku pratilaca.