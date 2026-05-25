Pripremite zalihe: Suve slavine u više banjalučkih ulica

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Radenka Lolića (Saračica), Braće Kukrika (Ada), Tešana Podrugovića (Debeljaci) i Bitoljskoj (Rosulje).

Kao što smo najavili, zbog veće intervencije na cjevovodu dio naselja Šargovac ostaće bez vode od 8 do 18 časova.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Čokorskim Poljima i Bronzanom Majdanu.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.