Pripremite zalihe: Suve slavine u više banjalučkih ulica

Autor:ATV
Komentari:0
Danas će se izvoditi radovi u ulicama Radenka Lolića (Saračica), Braće Kukrika (Ada), Tešana Podrugovića (Debeljaci) i Bitoljskoj (Rosulje).
Kao što smo najavili, zbog veće intervencije na cjevovodu dio naselja Šargovac ostaće bez vode od 8 do 18 časova.
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Čokorskim Poljima i Bronzanom Majdanu.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
1 d1
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Trenutno na programu