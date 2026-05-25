Veliki novac stiže za 3 horoskopska znaka do kraja maja

Novac stiže sa svih strana za tri znaka ove sedmice, i to ne kroz neku maglovitu "pozitivnu energiju", već kroz konkretne uplate, ponude i stara potraživanja koja se konačno aktiviraju.

Period od 25. do 31. maja donosi spoj povoljnih tranzita koji direktno udaraju u kuće novca. Jedan znak će se iznenaditi najviše, ali o tome u nastavku.

Zašto baš ova sedmica mijenja finansijsku sliku?

Venera ulazi u povoljan aspekt sa Jupiterom, a Merkur stabilizuje komunikaciju oko ugovora i isplata. Prevedeno na jezik svakodnevice, ovo je sedmica kada se odobravaju stvari koje su sedmicama stajale na čekanju.

Novac stiže sa svih strana za ova tri znaka, otvaraju se mejlovi koji se nisu otvarali, javljaju se ljudi koji duguju, dolaze ponude koje niste tražili.

Bik

Bikovima se vraća ono što su davno dali, a već su prestali da računaju na to. Može biti riječ o pozajmici prijatelju, neisplaćenom honoraru ili kapari koja je „zaglavila“ u nekom poslu.

Sredinom sedmice stiže poziv ili poruka koji mijenja vašu računicu za jun. Bikovi rođeni u prvoj dekadi osjetiće priliv najjače, posebno u četvrtak.

Pripazite samo na jednu zamku. Kada novac stigne, prva pomisao biće da odmah uložite u nešto novo. Ne radite to istog dana. Sačekajte vikend i tek tada donesite odluku, jer je glava u trenutku priliva uvijek malo „pijana“ od sreće.

Lav

Lavovima se finansijski uspjeh ove sedmice seli iz sfere obećanja u sferu ugovora. Neko ko vas dugo posmatra na poslu konačno pomjera prst i potpisuje.

Riječ je o povišici, bonusu ili dodatnom angažmanu koji plaća duplo bolje od onog što sad radite.

Posebno je zanimljiv petak. Tog dana se otvara prilika koja djeluje skromno na prvi pogled, a u stvari je ulaznica za sasvim drugu platnu kategoriju. Nemojte odbijati naizgled male ponude, pogledajte ih dva puta.

Strijelac

Strijelčevima para na sve strane ne dolazi iz redovne plate, nego iz onoga što su radili „uzgred“. Hobi, dodatni projekat, nešto što ste počeli iz čiste radoznalosti, sada počinje da donosi prihod.

Kod nekih će to biti prodaja nečega što su sami napravili, kod drugih honorar za savjet ili uslugu.

Ovo je i sedmica kada Strijelčevi dobijaju ideju vrijednu pamćenja. Zapišite je odmah, ne oslanjajte se na memoriju. Tri Strijelca od deset propustiće priliku samo zato što su mislili da će se sjetiti kasnije.

Šta tačno znači „novac stiže sa svih strana“ u astrologiji?

To je narodni izraz za tranzit u kojem se istovremeno aktiviraju druga, osma i deseta kuća natalne karte, što povezuje lični prihod, tuđi novac i karijeru. Kada se sva tri kanala otvore u istoj sedmici, priliv djeluje kao da dolazi iz različitih izvora odjednom.

Greška koju će napraviti dva od tri znaka

Najveća greška ove sedmice neće biti potrošnja, nego ćutanje. Novčana sreća u maju zahtijeva da kažete cifru naglas. Ako ne tražite konkretan iznos, dobićete onaj koji je drugoj strani odgovarao. Bikovi će se ustručavati da zovu dužnika, Lavovi će čekati da im se prva ponudi povišica, Strijelčevi će potcijeniti svoj rad.

Recite cifru. Bez izvinjavanja, bez „ako vam ne smeta“, bez „znam da je možda previše“. Ko šapuće, taj dobija mrvice.

Šta je sa ostalim znacima?

Ostali znaci nisu „kažnjeni“ ove sedmice, samo se njihova energija seli u druge oblasti: ljubav, zdravlje, porodicu. Finansijska dobit ove sedmice za njih dolazi posredno, kroz uštedu ili otkazivanje troška koji je trebalo da plate. To se ne broji kao priliv, ali u kućnom budžetu znači isto, prenose Krstarica.