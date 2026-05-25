Dnevni horoskop za 25. maj: Jedan znak dobija neočekivanu priliku

Dnevni horoskop za 25. maj, saznajte šta vam zvijezde poručuju na poslovnom, ljubavnom i zdravstvenom planu.

Ovan

Posao: Danas imate potrebu da ubrzate stvari, ali neko iz okruženja koči vaše planove. Budite taktični.

Ljubav: Partner primjećuje da ste distancirani i traži više pažnje. Posvetite se voljenoj osobi.

Zdravlje: Moguća nervoza i manjak strpljenja.

Bik

Posao: Finansijska situacija se stabilizuje, ali budite oprezni prilikom sklapanja novih dogovora.

Ljubav: Prija vam nečija nježnost i podrška više nego inače. Uživajte u bliskosti.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Blizanci

Posao: Stiže vam zanimljiva informacija koja može iz korijena promijeniti vaše planove.

Ljubav: Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Otvorite se za nove ljude.

Zdravlje: Osjećate se iscrpljeno, potrebno vam je više sna.

Rak

Posao: Konačno ćete uspjeti da završite zadatak koji vas dugo opterećuje i stvara pritisak.

Ljubav: Emotivno ste osjetljiviji nego obično i lako reagujete na sitnice. Izbjegavajte konflikte.

Zdravlje: Moguća iscrpljenost.

Lav

Posao: Vaša inicijativa dolazi do izražaja, a nadređeni primjećuju vaš trud i angažovanost.

Ljubav: Zračite pozitivnom energijom i privlačite pažnju gdje god da se pojavite.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne ignorišite umor.

Djevica

Posao: Dan je izuzetno povoljan za rješavanje administrativnih pitanja i bolju organizaciju obaveza.

Ljubav: Neko pokušava da vam se približi, ali vi još vagate emocije. Ne žurite sa odlukom.

Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet ishrane.

Vaga

Posao: Saradnja sa jednom osobom može vam otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

Ljubav: Moguće je lijepo iznenađenje ili neočekivan susret koji će vam uljepšati dan.

Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Škorpija

Posao: Danas donosite važnu poslovnu odluku bez mnogo premišljanja. Imate jasan fokus.

Ljubav: Strasti su pojačane, ali pazite da zbog prolazne ljubomore ne uđete u nepotreban sukob.

Zdravlje: Napetost može negativno uticati na san.

Strijelac

Posao: Novi poslovni planovi vam vraćaju motivaciju i elan. Krećete u pobjede.

Ljubav: Iskren razgovor sa partnerom donosi olakšanje i znatno bolju atmosferu u vezi.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi i svjež vazduh.

Jarac

Posao: Imate osjećaj da konačno držite sve konce u svojim rukama i situacija je pod kontrolom.

Ljubav: Partner očekuje više razumijevanja i podrške sa vaše strane.

Zdravlje: Moguć povremeni pad energije tokom dana.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti vrlo zanimljiv poslovni kontakt ili ponudu.

Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije koje ste dugo potiskivali.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Ribe

Posao: Intuicija vas danas vodi ka najboljem rješenju, vjerujte svom unutrašnjem glasu.

Ljubav: Emotivni odnos ulazi u mirniju i stabilniju fazu, što vam puno znači.

Zdravlje: Manja osjetljivost i umor su prolaznog karaktera.

(Mondo)