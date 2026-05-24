Urnebesna tuča dva zeca do suza nasmijala region

ATV
24.05.2026 13:38

Туча зечева
Foto: Screenshot

Tuča dva zeca na putu u selu Kunovo postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Dva zeca snimljena su iz vozila kako ulaze u ozbiljan okršaj na putu kod poznatog sela na sjeveru Makedonije.

Uz smehotresan opis "narušeni međuzečji odnosi u selu", snimak je objavljen na Fejsbuk stranici i odmah je privukao veliku pažnju, ne samo žitelja sela, već čitavog regiona.

Za kratko vrijeme snimak je prikupio hiljade lajkova i stotine komentara, a korisnici mreža su posebno oduševljeni reakcijom zečeva kada je vozač "izgubio živce" i odlučio da zatrubi kako bi prekinuo tuču.

Zečevi su se odjednom ukopali, a onda odskakutali malo dalje i u stranu, a potom su nastavili da se biju kao da ih vozač nije "prekinuo u okršaju".

Međutim, kada su im se farovi ponovo približili i truba se ponovo oglasila, shvatili su da je vrag odnio šalu.

Nije poznato šta je "posvađalo" zekane, ali ono što je sigurno jeste da jedan drugom nisu ostali dužni.

"Kulturna tuča bez krvoprolića, ostaće upamćena samo po svojoj obrazovnoj vrijednosti", "Nemoj da im sviraš, vidiš da imaju neraščišćene imovinsko-pravne odnose", redali su se komentari ispod snimka.

