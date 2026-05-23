Horoskop za 23. maj: Jednom znaku stiže novac, a ovi moraju hitno posjetiti ljekara

Dan pred nama donosi snažne planetarne aspekte koji će uzdrmati emotivni i poslovni život većine horoskopskih znakova.

Dok zvijezde pojedinima otvaraju vrata za iznenadne finansijske dobitke, unapređenja i sudbinske romantične susrete na putovanjima, drugi će morati povući kočnicu, izbjeći tvrdoglavost u vezama i posebnu pažnju posvetiti narušenom zdravlju i padu energije. Saznajte šta su planetarne konstelacije pripremile za Vaš znak u nastavku.

Ovan

Na poslu se fokusirajte na dugoročne ciljeve jer vam zvijezde pružaju priliku za značajan napredak u karijeri. Zauzeti neka izbjegavaju tvrdoglavost, dok slobodni mogu upoznati intrigantnu osobu preko prijatelja. Pripazite na zglobove i koljena.

Bik

Finansijska situacija se stabilizuje, pa je pravo vrijeme da razmislite o investiciji koju ste dugo odlagali. Partner očekuje više pažnje i nježnosti, a slobodni će kroz neobavezan flert otkriti nove romantične mogućnosti. Moguće su prolazne glavobolje.

Blizanci

Vaši prijedlozi će napokon biti prihvaćeni od strane nadređenih. Ako ste u vezi, posvetite veče zajedničkom hobiju, dok bi slobodni mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Unosite više vitamina.

Rak

Intuicija vam pomaže da izbjegnete loš poslovni dogovor, stoga se oslonite na svoj unutrašnji osjećaj. Zauzeti uživaju u mirnoj porodičnoj atmosferi, a slobodni osjećaju snažnu privlačnost prema nekome iz radnog okruženja. Kontrolišite unos šećera u organizam.

Lav

Vaša ambicija izbija u prvi plan i privlači pažnju važnih saradnika koji vam nude saradnju. Harmonija vlada u vašem ljubavnom životu bez obzira na status, jer zračite harizmom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Provjerite nivo gvožđa u krvi.

Djevica

Detaljna analiza poslovnih planova donijeće vam prednost u odnosu na konkurenciju i osigurati pohvalu. Slobodni pripadnici znaka biće pozvani na zanimljiv izlazak, dok zauzeti rješavaju bitno stambeno ili porodično pitanje. Potreban vam je kvalitetniji san.

Vaga

Odličan period za potpisivanje ugovora ili rješavanje administrativnih problema koji su vas opterećivali. Zauzeti će uživati u romantičnoj večeri, a slobodni bi mogli ući u strastvenu vezu sa osobom koju su tek upoznali. Smanjite konzumaciju kofeina i soli.

Škorpija

Vaša upornost na radnom mjestu se isplaćuje kroz iznenadni bonus ili unapređenje koje niste očekivali. Izbjegavajte nepotrebne rasprave sa partnerom zbog sitnica, a slobodni neka daju šansu osobi koja im se duže vrijeme udvara. Povećajte unos vitamina C.

Strijelac

Očekuje vas dinamičan period pun novih informacija, pa se potrudite da ostanete fokusirani na prioritete. Slobodni članovi ovog znaka doživjeće sudbinski susret na putovanju, dok zauzeti planiraju proširenje porodice ili zajednički odmor. Čuvajte se prehlade i propuha.

Jarac

Ozbiljan pristup obavezama donosi vam poštovanje saradnika. Partner vam pruža bezuslovnu podršku u svemu, a slobodni će shvatiti da je jedan prijatelj spreman za nešto više. Šetnja u prirodi će vam prijati.

Vodolija

Kreativne ideje koje imate mogu potpuno promijeniti tok vašeg poslovanja ako ih predstavite pravim ljudima. Zauzeti uživaju u slobodi unutar odnosa, dok će slobodni biti u centru pažnje na društvenom događaju. Obratite pažnju na vid i oči.

Ribe

Saradnja sa inostranstvom ili rad na novim tehnologijama donijeće vam željenu profesionalnu satisfakciju. Slobodni će dobiti romantičnu poruku od obožavaoca, a zauzeti će produbiti emocionalnu bliskost kroz iskren razgovor. Moguć je blagi pad energije, prenosi Glas Srpske.