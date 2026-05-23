Sjećanje na heroje u Bijeljini: Danas obilježavanje Dana Ilijaške brigade

U porti Manastira Svete Petke u Bijeljini, ispred spomenika sa ispisanim imenima 1.246 poginulih sarajevskih sinova, danas će biti obilježen Dan Ilijaške brigade.

Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je nemjerljiv doprinos stvaranju Srpske i podnijela ogromne žrtve u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za slobodu Republike Srpske, živote je položilo 539 pripadnika ove herojske jedinice, piše Srna.

