Sjećanje na heroje u Bijeljini: Danas obilježavanje Dana Ilijaške brigade

U porti Manastira Svete Petke u Bijeljini, ispred spomenika sa ispisanim imenima 1.246 poginulih sarajevskih sinova, danas će biti obilježen Dan Ilijaške brigade.
Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je nemjerljiv doprinos stvaranju Srpske i podnijela ogromne žrtve u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Za slobodu Republike Srpske, živote je položilo 539 pripadnika ove herojske jedinice, piše Srna.
