Banjaluka ovog vikenda domaćin Run&More Weekend festivala

Banjaluka će 23. i 24. maja biti domaćin još jednog izdanja Vivia Run&More Weekend festivala, koji će na platou Banjalučke arene okupiti hiljade učesnika, rekreativaca, porodica i ljubitelja sporta iz cijelog regiona.
Festival počinje u subotu, 23. maja, programom za najmlađe i rekreativce.
Tropic Bambini Maraton startuje u 10.00 časova, nakon okupljanja učesnika od 9.30 časova. U popodnevnim časovima biće održan Intersport School Run, čiji je start zakazan za 17.45 časova, dok večernji program donosi atraktivni Persil Color Fun Run, sa startom u 19.30 časova. Tokom cijelog dana učesnike i posjetioce očekuju zabavni sadržaji, druženje i „party time” program.
Centralni događaj festivala biće održan u nedjelju, 24. maja.
Zatvaranje festivala planirano je u nedjelju, u 12.00 časova.
Prijatelji festivala “Run&More Weekend ” su Vivia, NLB Banka, Imlek, Nektar, Persil, Tropic, Intersport, M:tel, Metromedia Group i Sport Vision.
Generalni medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske.
