Banjaluka ovog vikenda domaćin Run&More Weekend festivala

23.05.2026 08:45

VIVIA RUN & MORE WEEKEND
Banjaluka će 23. i 24. maja biti domaćin još jednog izdanja Vivia Run&More Weekend festivala, koji će na platou Banjalučke arene okupiti hiljade učesnika, rekreativaca, porodica i ljubitelja sporta iz cijelog regiona.

Festival počinje u subotu, 23. maja, programom za najmlađe i rekreativce.

Tropic Bambini Maraton startuje u 10.00 časova, nakon okupljanja učesnika od 9.30 časova. U popodnevnim časovima biće održan Intersport School Run, čiji je start zakazan za 17.45 časova, dok večernji program donosi atraktivni Persil Color Fun Run, sa startom u 19.30 časova. Tokom cijelog dana učesnike i posjetioce očekuju zabavni sadržaji, druženje i „party time” program.

Centralni događaj festivala biće održan u ned‌jelju, 24. maja.

  • Okupljanje učesnika za sve trke planirano je od 7.30 časova, dok je zajednički start trka:
  • NLB Banjaluka Polumaraton (21K)
  • Imlek Protein 10K
  • Nektar 5K Team Run
  • zakazan za 8.00 časova.

Zatvaranje festivala planirano je u ned‌jelju, u 12.00 časova.

Prijatelji festivala “Run&More Weekend ” su Vivia, NLB Banka, Imlek, Nektar, Persil, Tropic, Intersport, M:tel, Metromedia Group i Sport Vision.

Generalni medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske.

Zanimljivosti

Horoskop za 23. maj: Jednom znaku stiže novac, a ovi moraju hitno posjetiti ljekara

Stiže nagli skok temperature, pogledajte gdje će biti najtoplije

Bejbi bum u Srpskoj, rođeno čak 37 beba

Crni petak u Kini: Jeziva eksplozija u rudniku uglja, najmanje 82 stradalih

Nele Karajlić u Banjaluci predstavio „Pijani brod" - novi album kao snažan autorski iskorak

Godišnjica smrti 12 banjalučkih beba zbog nedostatka kiseonika

