Tragedija na Ibarskoj: Mladić poginuo u smrskanoj "alfi", njegovom drugu se bore za život

U stravičnom sudaru automobila „alfa romeo“ i kombija koji se dogodio jutros oko 5 časova kod Ripnja, nastradao je dvadesetjednogodišnji mladić, dok je drugi mladić sa teškim i po život opasnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

U teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali, na dijelu puta između Ripnja i Rušnja u smjeru ka Beogradu, život je izgubio dvadesetjednogodišnji mladić, dok je još jedan mladić zadobio teške tjelesne povrede.

Kako piše Kurir, u sudaru su učestvovali teretno vozilo marke „mercedes sprinter“, kojim je upravljao M. B. (39), i putnički automobil marke „alfa romeo“, za čijim volanom je bio M. N. (22).

Banja Luka Banjaluka ovog vikenda domaćin Run&More Weekend festivala

Od siline udarca, putnik iz automobila, F. I. (21), preminuo je na licu mjesta. Vozač „alfe“ M. N. prevezen je sa teškim povredama vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, dok je treći mladić iz istog vozila, L. N. (22), nakon pregleda ljekara ostao na mjestu nesreće. Vozač teretnog vozila prošao je bez povreda.

Saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen u oba smjera, a policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci ove velike tragedije.