Policija ponovo pretresa restoran u kom je ubijen Aleksandar Nešović Baja

Foto: Telegraf video/Screenshot

Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odjeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvjetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića.

Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. Banja Luka Banjalučki Dom zdravlja do kraja godine ostaje bez najmanje 11 ljekara Ranije danas, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ispitana je supruga ubijenog u restoranu na Senjaku. U jednom buretu, koje je juče otkopano na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom Aleksandru Nešoviću, za kojim se tragalo, saopštio je juče VJT. (RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.