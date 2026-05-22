Policija ponovo pretresa restoran u kom je ubijen Aleksandar Nešović Baja

Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје
Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odjeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvjetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića.

Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat.

Ranije danas, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ispitana je supruga ubijenog u restoranu na Senjaku.

U jednom buretu, koje je juče otkopano na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom Aleksandru Nešoviću, za kojim se tragalo, saopštio je juče VJT.

