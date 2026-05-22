Proglašeno vanredno stanje nakon napada na univerzitet

Šef administracije Luganske Narodne Republike /LNR/ Leonid Pasečnik uveo je vanredno stanje u ovom regionu nakon ukrajinskog napada na univerzitet u Starobeljsku u kojem je ubijeno šest lica, a više desetine povrijeđeno.

"Donio sam odluku o proglašenju regionalnog vanrednog stanja. Sada je važno aktivirati sve snage kako bi se otklonile posljedice napada i pružila neophodna pomoć preživjelim i porodicama žrtava", napisao je Pasečnik na društvenoj mreži "Maks".

On je dodao da se 15 lica i dalje vode kao nestala, a Ministarstvo za vanredne situacije nastavlja raščišćavanje ruševina u Starobeljsku.

(SRNA)