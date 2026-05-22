Marko Rubio objavio: Amerika se povlači

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je danas da su pregovori uz učešće Vašingtona o okončanju sukoba u Ukrajini obustavljeni zbog nedostatka napretka.

Dodao je da je Amerika ipak spremna da im se ponovo priključi ako se pojavi šansa za postizanje rezultata.

On je to izjavio novinarima tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO u Švedskoj, prenosi "Ukrinform".

"Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati", objasnio je američki državni sekretar.

Istovremeno je priznao da pregovori nisu dali rezultate.

"Nažalost, nisu bili produktivni", rekao je Rubio.

On je, takođe, demantovao navode o navodnom pritisku Vašingtona na Kijev.

"Priče koje se šire da smo prisiljavali Ukrajince da zauzmu određeni stav nisu tačne", istakao je Rubio.

On je naglasio da su SAD spremne da i dalje podržavaju pregovore ukoliko oni imaju šansu da donesu rezultate.

"U posljednjih nekoliko mjeseci jednostavno smo imali osjećaj da nije bilo značajnog napretka, ali možda će se dinamika promijeniti… Ako vidimo mogućnost da organizujemo pregovore koji će biti produktivni, a ne kontraproduktivni, i koji imaju šansu da budu uspješni, spremni smo da odigramo tu ulogu", rekao je Rubio.

On je dodao i da SAD ne žele da učestvuju u "beskrajnom ciklusu sastanaka" koji ne daju rezultate.

Prema njegovim riječima, ovaj sukob može da se završi samo pregovaračkim rješenjem, a ne vojnom pobjedom jedne strane u tradicionalnom smislu.