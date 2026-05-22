Žestok sudar tri auta na putu Banjaluka - Prijedor

Težak sudar tri vozila dogodio se u petak, 22. maja, na putu Banjaluka - Prijedor, zbog čega je saobraćaj usporen već duže vrijeme.

Do udesa je došlo u mjestu Kozarac, na mjestu događaja je policija koja vrši uviđaj.

Sudar u Kozarcu

Još uvijek nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom udesu, ali je šteta na vozilima veoma velika.

Takođe, nije poznato ni kako je tačno do nesreće došlo.

Sudar u Kozarcu

Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđa, a vozači se pozivaju na oprez.