Muškarac koji je prijetio ubistvima u Sarajevu rekao ''da mu dolaze glasovi u glavu, pa bi zbog toga ubijao''

22.05.2026 17:06

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Federalna uprava policije uhapsila je danas muškarca koji je prijetio ubistvima više desetina osoba u KS.

Kako saznaje portal "Avaza", on je prilikom ispitivanja rekao da mu dolaze "neki glasovi u glavu, da ih čuje i dok spava, pa da bi zbog toga ubijao ljude".

Takođe, rekao je i da, iz istih razloga, ima suicidalne misli.

- Federalna uprava policije zaprimila je 21.05.2026. saznanja o osobi čiji su postupci izazvali osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja građana na način da je navedena osoba iznosila prijetnje ubistvima više desetina osoba, njihovom mjestu i načinu izvršenja u KS.

Policijski službenici Federalne uprave policije su postupajući po navedenim saznanjima, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS i Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu identifikovali i uhapsili K.H. (1985) iz Sarajeva i izvršen je pretres objekta koje navedeno lice koristi, kojom prilikom su izuzeti predmeti koji će biti korišteni u dokazivanju krivičnog djela.

Osumnjičeno lice je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS - naveli su ranije iz FUP-a.

