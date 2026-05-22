Logo
Large banner

Muškarac u Sarajevu uhapšen zbog prijetnji masovnim ubistvima

Autor:

ATV
22.05.2026 15:17

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Četrdesetjednogodišnji muškarac iz Sarajeva, čiji su inicijali K.H. uhapšen je zbog prijetnji masovnim ubistvima.

Federalna uprava policije saopštila je da je zaprimila saznanja o licu čiji su postupci izazvali osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja građana na način da je prijetilo ubistvima više desetina ljudi, uz navođenje mjesta i načina izvršenja u KS.

Напад на колеџ у Русији

Svijet

Zastrašujuću snimci ukrajinskog napada na koledž - ubijeni tinejdžeri

Policijski službenici su identifikovali i uhapsili osumnjičenog, te je obavljen pretres objekta koje navedeno lice koristi.

Tom prilikom su izuzeti predmeti koji će biti korišteni u dokazivanju krivičnog djela.

Судска полиција

Društvo

Prestupnici bi sami mogli plaćati troškove prevoza do KPZ-a

Osumnjičeni je sproveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

hapšenje

Prijetnje smrću

Policija

MUP Kanton Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сунце у пустињи.

Društvo

Najava meteorologa će mnoge obradovati

2 h

0
Novac Evri Valuta

Svijet

Novi udar na radnike u Njemačkoj

2 h

0
Радијатор

Savjeti

Jedna greška vas može skupo koštati: Šta treba uraditi sa radijatorima nakon grijne sezone?

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Pronađena nestala djevojčica (12) iz Kačareva: Evo gdje je provela noć

2 h

0

Više iz rubrike

Судар камиона и полицијског аутомобила

Hronika

Sudar kamiona i policijskog automobila

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

3 h

0
Врховни суд Републике Српске

Hronika

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

4 h

0
Ален Меховић

Hronika

Alen Mehović uhapšen u akciji "Kvoter" sproveden u Tužilaštvo

4 h

0

  • Najnovije

17

53

Otkriveno šta se dešava u domu Slobe Vasića: Pjevač donio bitnu odluku

17

46

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

17

40

Poznato kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

17

39

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

17

32

Bivša misica pronađena mrtva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner