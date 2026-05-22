U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

M.L iz Istočne Ilidže teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Istočnom Novom Sarajevu.

"U nezgodi su učestvovali putnički automobila „Škoda“, kojim je upravljao M.L. iz Istočne Ilidže i teretno vozilo „Opel“, kojim je upravljao N.S, iz Istočnog novog Sarajeva. Lake tjelesne povrede zadobila je i suvozač u automobilu „Škoda“, navode iz PU istočno Sarajevo.

Povrijeđeni su zadržani na liječenju u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

O svemu navedenom je obavješten tužilac OJT Istočno Sarajevo.