Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

Ognjen Matavulj
22.05.2026 13:31

Врховни суд Републике Српске
Mile Jovanović (56) iz Bijeljine pravosnažno je osuđen na četiri godine zatvora zbog pokušaja ubistva pjevačice u kafiću u Bijeljini.

Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud Republike potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Bijeljini.

”Sudsko vijeće je kao neosnovane odbilo žalbe tužilaštva i odbrane i potvrdilo prvostepenu presudu kojom je M.J. oglašen krivim za krivična djela pokušaj ubistva i ugrožavanje sigurnosti te osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora”, saopštio je Vrhovni sud Republike Srpske.

Hronika

Bijeljinac nožem pokušao ubiti pjevačicu u kafiću, spriječili ga gosti!

Pokušaj ubistva dogodio se u oktobru 2024. godine. Prema navodima iz istrage Jovanović je kritičnog dana šakom u glavu udario pjevačicu u kafiću. Potom je nožem nasrnuo na nju, a dalji napad su spriječili gosti kafića. Jovanović je isti dan uhapšen i određen mu je pritvor.

