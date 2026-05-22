Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

Mile Jovanović (56) iz Bijeljine pravosnažno je osuđen na četiri godine zatvora zbog pokušaja ubistva pjevačice u kafiću u Bijeljini.
Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud Republike potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Bijeljini.
”Sudsko vijeće je kao neosnovane odbilo žalbe tužilaštva i odbrane i potvrdilo prvostepenu presudu kojom je M.J. oglašen krivim za krivična djela pokušaj ubistva i ugrožavanje sigurnosti te osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora”, saopštio je Vrhovni sud Republike Srpske.
Pokušaj ubistva dogodio se u oktobru 2024. godine. Prema navodima iz istrage Jovanović je kritičnog dana šakom u glavu udario pjevačicu u kafiću. Potom je nožem nasrnuo na nju, a dalji napad su spriječili gosti kafića. Jovanović je isti dan uhapšen i određen mu je pritvor.
