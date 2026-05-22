Logo
Large banner

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

Autor:

ATV
22.05.2026 09:56

Komentari:

0
Хероин
Foto: Ustupljena fotografija

U Akciji "Kvoter" uhapšen je A.M iz Istočnog Sarajeva kod kojeg je pronađeno 1,2 kg heroina i 7.280 KM.

Policija je u akciji "Kvoter" na području Istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7.280 KM, te uhapsila muškarca čiji su inicijali A.M, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo izvršen je pretres stana koji koristi navedeni i tom prilikom je pronađeno 1230 grama heroina i 7.280 KM.

Дрога и новац
Droga i novac

"Nakon dokumentovanja predmeta lice A.M. će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, danas biti predato tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo u dalju nadležnost i postupanje", navode iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Istočno Sarajevo

uhapšen muškarac

Heroin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Принц Ендру

Svijet

Bivši princ pod istragom zbog mogućih seksualnih krivičnih djela!

1 h

0
Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.

Gradovi i opštine

Trebinjski policajci spasili ženu od utapanja

15 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

15 h

0
Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје

Hronika

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

15 h

0

Više iz rubrike

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

Hronika

Potresni detalji istrage: Tijelo Aleksandra Nešovića Baje paljeno prije nego što je zaliveno betonom

11 h

1
Полиција Републике Српске / Увиђај

Hronika

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio u kanalu

11 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Brat i sestra iz BiH stradali nakon što je požar zahvatio njihov stan u Beču

14 h

0
Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје

Hronika

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

15 h

0

  • Najnovije

09

56

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

09

54

Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

09

48

Danas ističe rok za ovjeru za učešće stranaka i nezavisnih kandidata na izborima

09

36

Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

09

32

Amidžić: Bol zbog tragedije 12 banjalučkih beba ne jenjava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner