Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

U Akciji "Kvoter" uhapšen je A.M iz Istočnog Sarajeva kod kojeg je pronađeno 1,2 kg heroina i 7.280 KM.
Policija je u akciji "Kvoter" na području Istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7.280 KM, te uhapsila muškarca čiji su inicijali A.M, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo izvršen je pretres stana koji koristi navedeni i tom prilikom je pronađeno 1230 grama heroina i 7.280 KM.
"Nakon dokumentovanja predmeta lice A.M. će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, danas biti predato tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo u dalju nadležnost i postupanje", navode iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
