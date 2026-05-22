Zadovoljavajući kvalitet zdravstvenih usluga u Srpskoj

Kvalitet zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske je zadovoljavajući, ali je riječ o procesu koji se stalno unapređuje, poručeno je danas u Banjaluci na stručnom seminaru "Kvalitet i sigurnost u zdravstvu – od sistema do pacijenta".

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da oni koji pružaju kvalitet, ali i oni koji ga prate, moraju kontinuirano da uče i rade na tome.

On je dodao da se zdravstvene ustanove, shodno novim tehnologijama, moraju stalno prilagođavati novim procesima.

"Važno je da imamo sertifikacione standarde koji se sprovode da bi bila obezbijeđena sigurna zdravstvena usluga. Zdravstvene ustanove usvajaju te standarde da bi dobile status sertifikovane ustanove", izjavio je Šeranić novinarima.

Direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske Dario Dodoš saglasan je da je kvalitet zdravstvenih usluga u Srpskoj zadovoljavajući, prenosi Srna.

"Agencija prati indikatore kvaliteta, posebno za sekundarni nivo zdravstvene zaštite, gd‌je se pokazuje zadovoljavajući nivo. Kvalitet nije nešto što se uradi i ostavi, već se stalno treba usavršavati", istakao je Dodoš.

On je napomenuo da su kultura i njegovanje kvaliteta kroz znanje, odgovornost, stručnost i povezanost institucija tema današnjeg seminara, na kojem učestvuje oko 100 učesnika iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske.

Predavač na seminaru Aleksandar Džakula sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu rekao je da je cilj da se pitanje kvaliteta iz zone kontrole premjesti u zonu kulture, odnosno približi krajnjem korisniku.

"Ideja je da se unutar zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema kreiraju odnosi sa ljudima koji doživljavaju kulturu kao svoje zajedničko dobro, ne kao nešto nametnuto, a što nastoje prenijeti na svoje saradnike, kasnije i pacijente", naveo je Džakula