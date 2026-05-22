Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

U Banjaluci je počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Kod spomenika 12 beba na Novom groblju sveštenstvo Eparhije banjalučke služi parastos kojem, osim porodica banjalučkih beba, prisustvuju i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Obilježavanju prisustvuju i predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i banjalučke gradske uprave.

U 11.00 časova predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća na spomen-obilježje "Život" i obraćanje zvaničnika.

U 13.00 časova u Parku "Mladen Stojanović" biće organizovana sadnja drveća i formiranja Aleje "12 beba", mjesta poštovanja i vječnog pamćenja, piše Srna

Parastos 12 beba

Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, koja je organizator obilježavanja, podsjećaju na nehumanu i necivilizovanu odluku svjetskih moćnika iz 1992. godine kojom je onemogućen transport kiseonika za Banjaluku zbog čega je u Kliničkom centru Banjaluka umrlo 12 beba.

"Trinaesta beba umrla je 13 godina kasnije, dok je četrnaesta beba preživjela sa teškim mentalnim i fizičkim oštećenjima", podsjetili su iz ove organizacije.

Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, nakon čega je uslijedila agonija i smrt ostalih beba.

Do 19. juna iste godine u Banjaluci je umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice.

Agonija je prekinuta probojem koridora i spajanjem banjalučke regije sa ostalim dijelovima Republike Srpske i Srbije.

Trinaesta beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a četrnaestoj bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život.