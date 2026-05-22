Karan: Zbog nerazumijevanja i nehumanosti banjalučkim bebama oduzeto pravo na život

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se u maju 1992. godine u tišini banjalučkog porodilišta vodila najteža bitka, bitka novorođenčadi za svaki udah.

"Zbog nerazumijevanja i nehumanosti onih koji su u tom trenutku odlučivali o ljudskim sudbinama, tek rođenim bebama oduzeto je pravo na život. Bitku su izgubile bebe zbog surove političke odluke. Nečovječnost je nad‌jačala ljudskost i upravo zbog toga ovakva odluka nikada ne može biti zaboravljena i oproštena", izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Predsjednik Srpske je podsjetio da su odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tokom maja 1992. godine, zabranjeni međunarodni letovi, pa čak i humanitarni letovi koji su iz Beograda trebali da dopreme prijeko potrebni kiseonik za banjalučko porodilište.

"Neizmjerna i neopisiva bol i tuga koje je ova tragedija ostavila iza sebe jedan je od presudnih trenutaka koji je srpske borce podstakao na odlučujuću akciju proboja Koridora kroz Posavinu. Herojskom borbom otvoren je put života i spasa, kojim su Republika Srpska povezane sa maticom Srbijom, omogućavajući opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", naglasio je Karan

On je istakao da je dužnost Republike Srpske da čuva sjećanje na 12 banjalučkih beba i istinu o njihovom stradanju.