Danas ističe rok za ovjeru za učešće stranaka i nezavisnih kandidata na izborima

Autor:

ATV
22.05.2026 09:48

Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима
Podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH završava se danas, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Rok ističe u 16.00 časova, a nakon ažuriranja podataka na internet-stranici CIK-a biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom "Opšti izbori 2026".

Ovi praktično počinje završna faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar.

CIK BiH će, u skladu sa rokovima propisanim uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Nakon okončanja tog postupka biće stvoreni uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, prenosi Srna

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna do 16.00 časova.

CIK BiH

prijava za ovjeru partija

Izbori 2026

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

