Čović: Treći entitet je zvaničan zahtjev 35 godina

Osvrnuvši se na pitanje izbornog zakonodavstva i izbora legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva, Čović je naglasio da je to neophodna potreba hrvatskog naroda.

"Vi dobijete odgovor da nema smisla da se Hrvatima biraju predstavnici u domovima naroda, pogotovo ne u Predsjedništvo punih 16 godina. A kad krenemo tražiti rješenja, opet se zatvore. Neko još uvijek vjeruje da će neko izvana, a mislim dominantno na dio bošnjačke politike, uraditi posao i na neki način transformisati BiH. To se nikada neće desiti. BiH ne može biti klasična građanska država", rekao je Čović.

Na pitanje može li priča o trećem entitetu postati zvanični zahtjev HDZ-a, odgovorio je dimplomatski potvrdnim stavom:

"To je zvanični zahtjev zadnjih 35 godina, a neki se s tim igraju. Svaki mirovni plan '90-ih je uključivao sva tri konstitutivna naroda. Sada imamo dva bošnjačka člana Predsjedništva. Ako je to ikome donijelo dobro, neka nastave dalje. Samo neodgovorna bošnjačka politika može natjerati nekoga da razmišlja isključivo na taj način. Bojim se da je današnja politika Bošnjaka neodgovorna. Ništa se neće riješiti bez dogovora sva tri naroda", zaključio je.