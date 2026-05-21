Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

Uhapšen je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, potvrđeno je za Faktor iz izvora bliskih Vladi Unsko-sanskog kantona.
Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona od jutros su u akciji. Pretresi su obavljeni u Vladi USK u Bihaću, te u Velikoj Kladuši, piše Faktor.
Cilj je, kako su ranije kazali iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pronalazak predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom primanja dara ili drugih oblika koristi.
Akcija policije obavlja se po nadzorom Tužilaštva USK i po naredbi nadležnog opštinskog suda.
Kako je Faktor ranije objavio, pretresali su se kabineti ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, te ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije. Oba su kadrovi SDP-a.
Razlog je, navodno, zapošljavanje kadeta.
Meta pretresa je i kuća predsjednika SDP-a u Velikoj Kladuši Aladina Ćerimovića.
